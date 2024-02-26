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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

"Яковлев" стал ответчиком по иску на 1,8 млрд рублей от структуры ОДК

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО) подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО "Яковлев", сказано на сайте судебной картотеки.

Сумма исковых требований составляет почти 1,8 млрд рублей. Материалы, разъясняющие суть претензий, не опубликованы.

"Яковлев" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха", объединяет, в том числе, "Иркутский авиационный завод", производственный центр в Комсомольске-на-Амуре. В продуктовую линейку компании входят учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также перспективные гражданские SJ-100 и МС-21.

ОДК-УМПО входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" (ОДК, также структура "Ростеха"), занимается разработкой и производством турбореактивных авиадвигателей, узлов вертолетной техники, выпускает оборудование для нефтегазовой промышленности. В кооперации с другими предприятиями ОДК компания участвует в работе над двигателем ПД-14 для МС-21.

Ранее в феврале ОДК подала в Арбитражный суд Москвы иск к ОАК почти на 2,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы ОДК Ростех Яковлев
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