В Запорожье предотвращен теракт с применением аналога отравляющего вещества

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении в Запорожской области теракта с применением аналогов запрещенных отравляющих веществ, по этому делу задержаны три человека.

"Пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО "BZ", - отметили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

"Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США", - отметили в ФСБ.

По этому делу задержаны трое граждан Украины, добавили в ЦОС.

"Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 355 УК РФ ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения") и ст. 205 УК России ("Террористический акт")", - сообщили в ФСБ.