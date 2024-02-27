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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Более 2 млн российских паспортов выдано жителям новых регионов РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 2 миллионов паспортов РФ выдано жителям новых российских регионов, сообщил во вторник начальник ростовского Главного управления МВД Олег Агарков.

"Одной из приоритетных задач является документирование жителей наших новых субъектов. (...) На настоящее время уже выдано свыше двух миллионов паспортов новым гражданам Российской Федерации", - сказал Агарков в ходе своего отчета о работе ведомства в Заксобрании Ростовской области.

Он отметил, что в прошлом году сотрудники управления еженедельно отправлялись в служебные командировки в новые регионы. Всего за прошлый год было командировано 716 ростовских полицейских.

"Также проводилась работа по предоставлению государственных услуг жителям новых регионов по линии безопасности дорожного движения", - уточнил Агарков.

Кроме того, по его данным, Информационный центр МВД в Ростовской области в 2023 году поставил на учет более миллиона жителей новых регионов РФ.

"В Запорожской и Херсонской областях установлены и обслуживаются серверы для приема и обработки дактокарт с подключением к централизованным учетам. Осуществляется прием и обработка дактилоскопической информации в Луганской и Донецкой народных республиках", - сказал Агарков.

Ростовская область Олег Агарков МВД РФ
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