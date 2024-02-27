Минобороны РФ заявило о двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило во вторник Минобороны России.

"Сегодня около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО двух дронов над Брянской и одного - над Белгородской областью.