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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Минобороны РФ заявило о двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщило во вторник Минобороны России.

"Сегодня около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО двух дронов над Брянской и одного - над Белгородской областью.

Белгородская область Минобороны РФ
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