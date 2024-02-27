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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Восточный военный округ в 2024 году получит более двухсот единиц техники

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники предусматривается для наращивания боевых возможностей Восточного военного округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С целью укрепления военной безопасности восточных рубежей нашей страны принимаем меры по наращиванию боевых возможностей Восточного военного округа", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России во вторник.

По его словам, речь идет о поставке, в том числе, РСЗО "Торнадо-С", зенитных ракетных комплексов "ТОР-М2" и боевых бронированных машин "Тайфун".

Шойгу сообщил, что основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов дронов.

"Войска округа примут участие в четырех совместных международных учениях, где будут задействованы вооруженные силы Монголии, Индии, Лаоса и Вьетнама", - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу
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