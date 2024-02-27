Принят в I чтении проект о лимите в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает максимальный разовый порог в 100 тысяч рублей при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента.

Поправка в антиотмывочной закон (№522571-8) была внесена в парламент правительством в декабре 2023 года.

В ходе выступления в Госдуме депутат Олег Димов отметил, что сейчас в соответствии с 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") банки не проводят идентификацию физического лица при осуществлении переводов денежных средств по его поручению без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если его сумма не превышает 15 тыс. рублей.

"Свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная система идентификации, однако максимальная сумма указанных переводов, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации, законодательно никак не ограничена. Данным законопроектом предлагается установить такую максимальную сумму в размере 100 тысяч рублей", - сказал депутат.

"В отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях", - отметил в ходе заседания заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, основной массив переводов без открытия счета (85-90%) совершается сейчас на сумму менее 100 тыс. рублей. "Таким образом, под законопроект подпадут 10-15% от всего объема таких операций. Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность перевода без открытия счета и в целом снизить риски незаконных финансовых операций с их использованием", - сказал Негляд.

Принятый в первом чтении законопроект также повышает максимальный остаток денежных средств, который может быть аккумулирован на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП), с 60 тыс. до 100 тыс. руб. Лимит переводов в размере не более 200 тыс. руб. в месяц остался при этом неизменным.

НЭСП – это электронные средства платежа, которые не связаны с конкретным пользователем или его идентификационными данными. Они могут быть использованы без регистрации или аутентификации пользователя: предоплаченные магазинные карты и купоны, некоторые виды электронных кошельков, мобильные платежи, которые могут быть использованы без регистрации пользователя и связаны с номером мобильного телефона.

Без упрощенной идентификации физического лица использование НЭСП возможно при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тыс. руб. Общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 тыс. руб. в течение календарного месяца. При упрощенной идентификации остаток не может превышает 60 тыс. руб., а общая сумма переводимых средств - не более 200 тыс. руб. в месяц. Принятый в первом чтении законопроект повышает остаток до 100 тыс. руб. при наличии упрощенной идентификации.

В случае принятия закон вступит в силу через 365 дней после официального опубликования.