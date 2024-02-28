Патрушев обсудил со спецпредставителем президента Никарагуа вопросы безопасности

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Манагуа обсудил с представителем президента Никарагуа по вопросам отношений с РФ Лауреано Ортегой вопросы активизации взаимодействия в области кибербезопасности и правоохранительных служб.

"Состоялся предметный разговор по ключевым вопросам российско-никарагуанского взаимодействия в сфере безопасности. В частности, обсуждены планы активизации взаимодействия двух стран в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Стороны уделили внимание расширению деятельности учебного центра МВД России в Манагуа, а также углублению сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб, говорится в сообщении. Также обсуждены вопросы взаимодействия в сфере экономики в условиях санкционного давления.