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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Шесть человек погибли в ДТП в Саратовской области

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Лысогорском районе Саратовской области, сообщает телеграм-канал ГУ МВД региона.

"По предварительным данным, вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и "Лада Гранта". В результате ДТП три человека из автомобиля "Лада Гранта" и три человека из автомобиля ВАЗ-2112 погибли, один человек из ВАЗ-2112 доставлен в медицинское учреждение",- говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Саратовская область
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