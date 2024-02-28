Лавров на этой неделе посетит Турцию

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 1-2 марта посетит Турцию, примет участие в Анатолийском форуме и проведет переговоры с турецким коллегой, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в среду.

1-2 марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой республики Хакана Фидана для участия в Анатолийском дипломатическом форуме.

По ее словам, в ходе визита запланированы переговоры Лаврова с его турецким коллегой.

"В ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес: торговля, энергетика, безопасность, естественно, банковская сфера, туризм и так далее", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, министры обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по ситуации на Украине, в Закавказье, о палестино-израильских делах, Сирии и Ливии, сообщила Захарова.

На "полях" Анатолийского форума у Лаврова пройдет ряд двусторонних встреч, сказала она.