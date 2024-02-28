РЖД открыли движение по обновленному проблемному перегону в Приамурье

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов запущено по второму пути на участке станция Ларба - разъезд Лумбир (Амурская область) – одном из наиболее проблемных перегонов Восточного полигона.

Пресс-служба РЖД сообщает, что этот отрезок пути находится на грузонапряженной линии БАМа Хани-Тында. Строительство велось на участках вечной мерзлоты в течение двух лет. Специалисты уложили 12,5 км пути и четыре стрелочных перевода, протянули 75 км линий автоблокировки и связи, построили семь мостов.

"До модернизации перегон Ларба-Лумбир был одним из самых проблемных на Восточном полигоне. Из-за сильно заболоченной местности здесь постоянно фиксировали просадки насыпи и вводили ограничения скорости движения поездов до 60 км/ч, а в период таяния грунтов – до 40 км/ч. За счет стабилизации железнодорожного полотна скорость на участке повысится", - отмечает ГК "1520" (подрядчик, входит в холдинг "Нацпроектстрой").

Новый двухпутный участок позволит пропускать больше составов в направлении тихоокеанских портов.

Компании "Нацпроектстроя" строят на линии Хани-Тында в совокупности более 216 км вторых путей. В результате пропускная способность линии вырастет с 30 до 44 пар поездов в сутки. Чтобы повысить провозные возможности линии Хани-Тында до 54 млн тонн, к 2025 году РЖД модернизируют еще 15 объектов.