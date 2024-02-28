Глава "Росатома" рассказал об обсуждении с рядом компаний строительства малых АЭС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" обсуждает с рядом компаний строительство новых малых АЭС, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев в ходе выступления в Госдуме.

Помимо упоминавшихся ранее обсуждаемых проектов с "Газпром нефтью" и "Норникелем" Лихачев упомянул переговоры с "ЛУКОЙЛом" и "Русской платиной".

"Идут переговоры с большим количеством наших коммерческих партнеров. Это "Газпром нефть", "Норникель", "ЛУКОЙЛ", "Русская платина", о создании как наземных, так и малых атомных электростанций. Да, мы еще не вышли на контракт, но заинтересованность большая", - сказал Лихачев.

Ранее в "Росатоме" отмечали растущий запрос на АЭС малой мощности, который наблюдается по всему миру. Наличие референтных проектов внутри страны позволяет "Росатому" вести активный диалог с зарубежными заказчиками. В частности, рассматриваются проекты в Киргизии и Мьянме.