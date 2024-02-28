"Росатому" ограничат максимальный уровень капзатрат на строительство новых энергоблоков

В результате госкорпорация не сможет дополнительно влиять на стоимость электроэнергии в стране

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство может ограничить максимальный уровень капзатрат на строительство новых атомных энергоблоков, заявил в Госдуме гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Правительство принимает еще одно решение. При строительстве следующих новых атомных энергоблоков мы будем ограничены по максимальным затратам на строительство того или иного энергоблока. Сейчас решение юридически будет оформлено, но смысл его в том, что будет предельный максимальный уровень затрат, который принят у нас правительством при назначении тарифа", - сказал он.

"Конечно, все остальное мы можем позволить себе за свой счет. Но мы будем заинтересованы по уровню капзатрат остаться на уровне одной из станций, которая на сегодня создана. Видимо, возьмется за основу один из нововоронежских блоков", - сказал Лихачев.

Таким образом, и практически, и юридически "Росатом" не будет оказывать дополнительного давления на стоимость электроэнергии в стране, заключил Лихачев.

В России может появиться двенадцать новых атомных энергоблоков в период до 2035 года. К 2045 году доля АЭС в общей выработке электроэнергии в стране должна достичь 25% (сейчас 20%), сообщал ранее гендиректор "Росэнергоатома" Александр Шутиков.

"Для этого нам нужно будет построить 12 энергоблоков до 2035 года и 17 энергоблоков в период с 2036 по 2045 год. Мы планируем создать новые мощности в Сибири и на Дальнем Востоке, нарастим атомную энергетику на Урале до 6 ГВт. Сейчас намечаем, что, где и в какие сроки мы будем строить. География новых атомных вводов будет смещаться на Восток. В шести субъектах РФ атомная генерация появится впервые", - сообщал Шутиков.

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" сейчас входят 11 действующих атомных станций. В общей сложности в эксплуатации находятся 37 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.