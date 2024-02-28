Шойгу поручил перенести большинство поставок в войска со II полугодия на первое

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам работы на предприятиях ОПК Тульской области потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года, сообщает российское военное ведомство в среду.

"Сегодня обсудим, как нам оптимизировать графики передачи вооружения и военной техники влево для того, чтобы поставки в войска перенести по большей части со второго полугодия на первое полугодие", - сказал Шойгу в ходе рабочего совещания по итогам рабочей поездки.

Министр обороны РФ отметил, что на предприятиях производится большая номенклатура вооружения и военной техники.

"Это касается и реактивной артиллерии, и ствольной артиллерии, это касается и средств контрбатарейной борьбы", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что ранее президент РФ было принял решение о подготовке графика и перечня поручений.

"Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам. Поручение президента выполняется, график в целом соблюдается. Это не может нас не радовать", - отметил глава российского военного ведомства.

Он также подчеркнул, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки. По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора.

"Это большая заслуга руководителей этих предприятий, и, конечно, инженеров, специалистов, которые здесь работают. Отдельно хотел поблагодарить Яна Валентиновича (генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков - ИФ), он многое сделал за этот период", - отметил министр обороны РФ.

Рабочее совещание прошло с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина, руководителями предприятий и представителями профильных органов военного управления, сообщает Минобороны России.