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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Выпуск удобрений в РФ в январе вырос на 20%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Выпуск минеральных удобрений в России в январе 2024 года вырос почти на 20% к аналогичному месяцу прошлого года и на 1% - к декабрю 2023 года, до 2,4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), говорится в материалах Росстата.

Производство калийных удобрений увеличилось на 63,5% год к году и на 1% к предыдущему месяцу, до 0,95 млн тонн.

Выпуск фосфорных удобрений в январе составил 0,4 млн тонн, снизившись на 2% год к году и увеличившись на 4% к декабрю.

Производство азотных удобрений выросло почти на 4% год к году и снизилось менее чем на 1% к декабрю, составив 1,1 млн тонн.

Выпуск аммиака в январе составил 1,6 млн тонн (+5% к январю и +2% к декабрю 2023 года).

Росстат
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