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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Над Курской областью сбит беспилотник

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - отметили в ведомстве.

Накануне, 28 февраля, два беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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