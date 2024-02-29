Над Курской областью сбит беспилотник
Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - отметили в ведомстве.
Накануне, 28 февраля, два беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью.