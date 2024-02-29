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Хуснуллин отметил завершение основного этапа реформы ценообразования в строительстве

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В России уже 85 регионов перешли на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства, сообщил через пресс-службу правительства вице-премьер Марат Хуснуллин.

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"Мы завершили основной этап реформы системы ценообразования в строительной отрасли, формальное начало которой было положено еще в 2016 году. Основное преимущество ресурсно-индексного метода заключается в использовании для расчетов государственных элементных сметных норм, используемых в федеральных, отраслевых и территориальных базах, а не расценок. На этом мы не останавливаемся и в дальнейшем для безболезненного перехода на полноценный ресурсный метод определения сметной стоимости строительства будем улучшать обновленную систему ценообразования", - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что 85 субъектов Российской Федерации перешли на ресурсно-индексный метод. Для этого в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) размещены сметные цены строительных ресурсов и информация об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов (индексы ГОСР), включая объекты капитального строительства с отраслевой спецификой.

При подготовки к переходу на этот метод была утверждена новая сметно-нормативная база в уровне цен на 1 января 2022 года, включающая более 54 тысяч норм и более 43 тысяч строительных ресурсов.

Ранее сообщилось, что российские регионы полностью перейдут на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства в конце 2023 - начале 2024 года.

"В принципе, сам по себе переход, он не предполагает какой-то блокировки или остановки процесса, в любом случае, даже после того, как все процедуры будут выполнены, еще какое-то время мы будем жить в двух системах. У нас есть объекты длящиеся, они будут продолжать (реализовываться - ИФ) по той методике, которую применяли во время проектирования", - говорил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов осенью прошлого года.

Марат Хуснуллин Игорь Манылов Главгосэкспертиза Правительство
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