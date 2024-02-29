Завершаются испытания ракеты "Буревестник" и подлодки-беспилотника "Посейдон"

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Испытания ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" завершаются, они подтвердили свои высокие характеристики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному Собранию.

Официально сообщалось, что в России разработано оружие нового поколения - "Буревестник". Это ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. В Москве заявляли, что разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из договора по противоракетной обороне (ПРО) 1972 года и в качестве ответной меры на создание США глобальной системы ПРО. В июле 2018 года Минобороны РФ сообщало о подготовке к испытаниям "Буревестника".

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В феврале 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "Посейдон" успешно прошел морские полигонные испытания.