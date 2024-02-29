Пожар на разбираемом ледоколе начался в порту Петербурга

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В Кировском районе Петербурга в четверг начался пожар на судне, сообщает пресс-служба главка МЧС по городу.

В 3-м районе Морского порта на судне загорелось 20 кв. метров, говорится в сообщении.

Как уточнил в соцсети руководитель пресс-службы главка МЧС по Петербургу Андрей Литовка, пожар начался в помещении на первой палубе ледокола "Ермак", который находится на утилизации.

"На верхней палубе - большое количество огнетушителей, баллоны для газосварки. В помещениях находится мусор. На первой палубе горит мусор. Из-за сложной планировки трудно попасть внутрь, работают дымозвенья", - сообщил представитель МЧС.

В ведомстве добавили, что информация о пострадавших на данный момент не поступала. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений эвакуировались девять человек.

К тушению привлекли 46 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.