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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Путин предложил расширить программу мастер-планов еще на 200 населенных пунктов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил разработать еще 200 мастер-планов развития населенных пунктов в РФ.

"Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план, а в целом программа развития должна охватить более 2 тыс. населенных пунктов, включая села и поселки", - сказал Путин в четверг, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он призвал глав регионов использовать эти ресурсы в том числе для расширения возможностей муниципалитетов, а также активно использовать механизмы взаимодействия с гражданами.

"Надо активнее использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь. Предлагаю увеличить софинансирование таких объектов из федерального и региональных бюджетов", - отметил Путин.

Поручение о разработке единых требований к структуре и содержанию мастер-планов развития городов должно быть выполнено до конца 2024 года. Представление первых вариантов интеграции мастер-планов развития городов в законодательство запланировано на лето текущего года.

Президент также предложил продлить конкурс развития малых и исторических городов.

"До 2030 года продлим конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В целом по России за шесть лет благоустроим более 30 тыс. общественных пространств. Прошу правительство оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере направим 360 млрд рублей", - подчеркнул президент.

Конкурс проводится рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В нем принимают участие города с численностью населения до 200 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения. С 2018 по 2023 год состоялось восемь всероссийских конкурсов и два конкурса для субъектов Дальневосточного федерального округа. Осенью прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что с момента старта состязания в 75 регионах страны уже воплотили в жизнь 508 проектов-победителей.

Владимир Путин
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