Путин потребовал увеличить интенсивность авиасообщения в стране в полтора раза

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Интенсивность авиационного сообщения в России к 2030 году должна вырасти в 1,5 раза к уровню 2023 года, заявил в послании президент Владимир Путин.

"Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения", - сказал он.

"И здесь перед правительством стоят конкретные задачи: за 6 лет провести модернизацию инфраструктуру не менее 75 аэропортов, это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 млрд руб. - это будет прямое бюджетное финансирование", - добавил президент.

В 2023 году российские авиакомпании перевезли 105,4 млн пассажиров (+11%): 83 млн - внутри страны (+6,8%), 22,4 млн - за рубеж (+28%). В соответствии с комплексной программой развития авиатранспорта, в 2030 году общий пассажиропоток ожидается на уровне 121,3 млн.