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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В РФ учредят Фонд экологических и природоохранных проектов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Фонд экологических и природных проектов со стартовым объемом грантов в 1 млрд рублей будет учрежден в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Для поддержки гражданских инициатив в сфере окружающей среды считаю необходимым учредить "Фонд экологических и природоохранных проектов". Для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год", - сказал Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному собранию.

По его словам, продолжится работа и по сохранению особо охраняемых природных территорий (ООПТ), защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных.

"Предлагаю в этой связи подумать и об открытии сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных", - сказал Путин.

Владимир Путин Фонд экологических и природных проектов
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