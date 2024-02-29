Путин призвал к 2030 году сортировать все подлежащие сортировке твердые отходы

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году в стране сортировались все твердые отходы, которые подлежат сортировке, и не менее 25% становились вторсырьём.

"Задача именно к 2030 году – сортировать все, что подлежит сортировке, все твердые отходы, и не менее четверти из них использовать вторично. Выделим на такие проекты дополнительные финансовые средства, построим совместно с бизнесом еще порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в четверг.

По его словам, программа ликвидации объектов накопленного экологического вреда будет продолжена. "В предстоящие шесть лет должны быть ликвидированы не менее 50 таких точек высоких экологических рисков, надо создавать стимулы для бизнеса и внедрять зеленые технологии, переходить на экономику замкнутого цикла, тем более, что у нас, по сути, с нуля создана современная отрасль обращения с отходами. Для их обработки и утилизации построены 255 предприятий", - сказал Путин.

Он напомнил, что за последние пять лет в РФ были ликвидированы 128 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, "которые буквально отравляли жизнь людей в 53 регионах".

"В безопасные состояния приведены территории полигона "Красный бор", Байкальского ЦБК и "Усолья-Сибирского", - добавил глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что "на этих объектах проведены пока самые неотложные мероприятия". "Но это далеко не всё. Оставлять их в таком состоянии, как сейчас тоже ни в коем случае нельзя. Надо довести эту работу до конца, создать здесь всю необходимую инфраструктуру", - подчеркнул Путин.