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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Стоимость туров из РФ в Иран снизилась вдвое в 2024 году

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость туров в Иран снизилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом из-за удешевления авиаперевозки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Иран по-прежнему остается страной немассового спроса среди туристов. Росту турпотока мешают отсутствие активной маркетинговой кампании со стороны Ирана на российском туррынке, а также далеко не бюджетные цены на организованный отдых. Однако в 2024 году стоимость путешествия в Иран снизилась: авиаперевозка подешевела, а местные принимающие компании снизили цены на свои услуги", - сказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, в прошлом году купить экскурсионный тур в Иран на двоих можно было в среднем за 200-215 тыс. рублей без учета перелета. Сейчас за такую сумму можно купить тур на двоих уже с перелетом. Билеты на самолет из Москвы в Тегеран и обратно доступны в начале марта за 27 тыс. рублей на человека.

По данным туроператоров, спрос на Иран можно назвать умеренным, есть единичные заявки на весну.

В ассоциации уточнили, что российские туристы чаще всего приобретают экскурсионные туры в Иран, а вот пляжный отдых в стране не востребован. В стране нет классических пляжных отелей, а пляжи для мужчин и женщин - раздельные.

АТОР Иран РФ
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