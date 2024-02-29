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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Зафиксировано движение пяти дронов в направлении Воронежа

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Власти Воронежа предупредили о беспилотниках, движущихся в направлении города.

"Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц в направлении Воронежа", - сообщает пресс-служба горадминистрации в четверг.

В правительстве Воронежской области добавили, что беспилотники границы региона не пересекли.

"Средствами обнаружения было зафиксировано движение со стороны Украины пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении Воронежа. Об этом некоторое время назад были разосланы пуш-уведомдения. Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли", - говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

Жителям рекомендуют соблюдать спокойствие и не проявлять паники.

Воронеж
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