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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Католические епископы России сочли недопустимым благословение однополых союзов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Католические епископы России не согласились с предложенной Ватиканом практикой церковного благословения однополых пар.

"Во избежание соблазна и путаницы ККЕР (Конференция католических епископов России - ИФ) обращает внимание на то, что благословения любого вида пар, упорствующих в неурегулированных с точки зрения христианской морали отношениях (сожительствующие, второбрачные, однополые), являются недопустимыми", - говорится в сообщении по итогам пленарного собрания Конференции католических епископов России, прошедшего 28-29 февраля под Иркутском.

Это стало ответом Католической церкви России на принятую в декабре 2023 года ватиканскую декларацию Fiducia supplicans, где давалось добро на благословение однополых пар. Декларация вызвала протесты католиков по всему миру. В Москве сторонники традиционных ценностей пикетировали кафедральный католический собор Непорочного Зачатия.

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