Путин заявил о важности сохранения многонационального единства России

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сохранения многонационального единства России, которое он назвал величайшей ценностью страны.

В видеообращении к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи Путин отметил, что Россия уже трижды проводила такие масштабные молодежные мероприятия, которые каждый раз подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

"Сейчас на этой арене собрались представители почти трехсот разных народов. Мы в России хорошо знаем, каким богатством является такое многообразие, каким мощным позитивным зарядом развития и духовного взаимообогащения оно обладает", - отметил президент.

Россия - многонациональная страна, сложена из сотен культур, языков, традиций, "и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой". "Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм", - подчеркнул президент РФ.

Он заявил, что "многонациональное единство для нас - величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество".

Путин подчеркнул, что говорит о равенстве и справедливости, о традициях крепкой семьи и взаимопомощи, о служении своему Отечеству и ответственности за его судьбу. "Знаю, что эти ценности разделяет абсолютное большинство жителей Земли. Поэтому беречь, защищать их мы должны сообща, вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей", - сказал глава государства.

Трудиться, добавил он, нужно вместе ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты.

"В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициям своих предков", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что дискуссии молодежи будут интересными и полезными для самой широкой аудитории, а фестиваль и Россия оставят впечатления у гостей. "Вы лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем свое слово, то всегда его держим. Мы верим в молодежь и строим Россию страной возможностей для молодежи. И конечно, мы всегда открыты для диалога", - сказал президент России, объявив Всемирный фестиваль молодежи открытым.