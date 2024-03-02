В Белгородской области сбит еще один беспилотник
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.
Ранее в субботу сообщалось, что был сбит беспилотник над селом Новая Деревня в Белгородской области.