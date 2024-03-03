Замглавы МИД РФ Галузин и спецпредставитель КНР Ли Хуэй обсудили украинский кризис

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин принял в субботу в Москве специального представителя правительства КНР по делам Евразии, главу китайской делегации по урегулированию кризиса вокруг Украины Ли Хуэя, говорится в сообщении для СМИ, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

"Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса. Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности. При этом было отмечено, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними "диалоговые" форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "встреча прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, присущей российско-китайским отношениям".