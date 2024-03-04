Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах стране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские власти всех уровней должны помнить, что угрозы, которые пытаются создать стране, не пустые, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном", - сказал Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Докладывая президенту о социально-экономической ситуации в столице, Собянин отметил, что ситуация в регионе "складывается очень даже неплохо, (...), несмотря на происки врагов, всевозможные санкции".

"Друзей у нас больше, - сказал Путин, - есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почетно".