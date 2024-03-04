Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Путин призвал власти всех уровней не забывать об угрозах стране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские власти всех уровней должны помнить, что угрозы, которые пытаются создать стране, не пустые, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном", - сказал Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Докладывая президенту о социально-экономической ситуации в столице, Собянин отметил, что ситуация в регионе "складывается очень даже неплохо, (...), несмотря на происки врагов, всевозможные санкции".

"Друзей у нас больше, - сказал Путин, - есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом одинаково почетно".

Владимир Путин Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев заявил, что присоединение новых регионов поддерживают все, признающие суверенитет РФ

Медведев заявил, что присоединение новых регионов поддерживают все, признающие суверенитет РФ

Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

Суд разрешил перерегистрировать крупный залог с VTB Bank Europe на ВТБ

Власти Петербурга усилили контроль над безопасностью

ВС окончательно отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах

ВС окончательно отказал Надеждину в регистрации кандидатом на выборах

Москва надеется узнать итоги проверки Берлином аудиозаписи об атаке на Крымский мост

Губернатор призвал прокуратуру проверить Мурманский морпорт из-за выбросов угольной пыли

"Роснано" просит суд признать переоценку внешнего финансирования в 2016-17 годах

"Роснано" просит суд признать переоценку внешнего финансирования в 2016-17 годах

Суд в Крыму принял иск к Украине о возмещении ущерба от энергоблокады

Суд в Крыму принял иск к Украине о возмещении ущерба от энергоблокады

Движение поездов приостановлено под Самарой из-за инцидента на ж/д мосту

Банкам компенсируют 50% потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих

Банкам компенсируют 50% потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });