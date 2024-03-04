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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Российские военные уничтожили еще один украинский танк Abrams

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки на авдеевском направлении уничтожили танк Abrams и три боевых машины пехоты Bradley вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ в понедельник.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также три орудия Д-30", - сообщили в Министерстве обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны Abrams
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