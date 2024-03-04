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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Двое детей и их родители погибли в ДТП в Челябинской области

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Родители и двое детей погибли при столкновении двух машин в Челябинской области в понедельник, еще один ребенок тяжело травмирован, сообщает пресс-центр областной поисково-спасательной службы.

По информации спасателей, на автодороге Усть-Катав - село Орловка столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Hyundai Santa Fe.

"На момент прибытия спасателей бригада СМП оказывала помощь пострадавшим в корейском автомобиле", - отмечается в сообщении.

В ВАЗе, по данным спасателей, получили травмы, не совместимые с жизнью, 7-летняя девочка, 3-месячный мальчик, их мать и отец (водитель машины).

"Еще один ребенок, 4-летний мальчик, был деблокирован спасателями при помощи гидравлического инструмента с переднего пассажирского сиденья и передан бригаде скорой медицинской помощи прямо в удерживающем устройстве в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Следственного комитета и ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

ГИБДД Челябинская область
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