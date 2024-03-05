Фрегат-носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" выполнил стрельбы в Баренцевом море

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" осуществил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море, сообщил Северный флот.

"Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря. Расчёт артиллерийской установки А-192 успешно поразил морские мишенные позиции. Также были выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по имитированным воздушным целям, которые были поставлены самолётом Су-24 смешанного авиационного корпуса Северного флота", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы флота, в Баренцевом море экипаж фрегат в течение нескольких дней отрабатывает "ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, боевую и повседневную организацию, совершенствует морскую выучку".

Согласно открытой информации, "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350, он стал первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение"). Корабли данного проекта оснащаются также крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").