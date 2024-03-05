Клиенты Тинькофф банка не могут войти в мобильное приложение из-за сбоя

Сложности также наблюдаются в работе приложения "Тинькофф инвестиции"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Клиенты Тинькофф банка испытывают сложности со входом в мобильное приложение.

Несколько клиентов банка заявили "Интерфаксу", что приложение выдает ошибку. При попытке входа всплывает сообщение: "Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз".

Сложности наблюдаются также в работе приложения "Тинькофф инвестиции".

"Сейчас у небольшого числа клиентов возникают сложности с авторизацией в приложении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе брокера. "Масштабного сбоя не наблюдаем", - добавил представитель "Тинькофф инвестиций".

Позднее представитель Тинькофф банка заявил об устранении сбоя в обоих приложениях. "Ранее незначительное число клиентов могли столкнуться с нестабильной авторизацией в приложении. Ситуация исправлена оперативно, все приложения работают в штатном режиме у всех клиентов", - сообщил представитель кредитной организации.