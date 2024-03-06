Суд признал банкротом экс-предправления Нота-банка Дмитрия Ерохина

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Нота-банка) признал несостоятельным (банкротом) бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Дмитрия Ерохина.

Как следует из информации на сайте суда, суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества.

В материалах дела говорится, что суд в январе 2023 года признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве экс-банкира и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина.

Суд тогда включил в его реестр кредиторов требования банка в размере 1 млрд 14,7 млн рублей, в том числе 321 млн рублей основного долга, 357,6 млн рублей процентов и 336,1 млн рублей пени. Финансовым управляющим был назначен Евгений Семченко.

Девятый арбитражный апелляционный суд в августе того же года оставил судебный акт в силе. Не согласившись с этим, Ерохин подал кассационную жалобу.

Арбитражный суд Московского округа в декабре 2023 года отменил судебные акты в части включения в реестр кредиторов экс-банкира долга перед Нота-банком. В этой части дело было направлено на новое рассмотрение, которое отложено на 28 марта.

Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 30 августа по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Нота-банка.

Как сообщалось ранее, в августе были привлечены к субсидиарной ответственности бывшие председатель правления Д.Ерохин, его заместитель Вадим Ерохин, члены правления Татьяна Володина, Елена Сорочан, финансовый директор Галина Марчукова, директор департамента кредитования Марат Черкасов, заместитель директора департамента кредитования Дмитрий Озеров, начальник управления корпоративного кредитования Елена Матюнина и корпоративный директор банка Тимур Исхаков.

Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, отчуждение ликвидных активов банка, а также предоставление банковских гарантий по обязательствам технических организаций.

Суд первой инстанции приостановил производство по определению размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами. Предварительный размер ответственности – 37 млрд рублей.

Представитель АСВ на одном из заседаний отметил, что бывшие руководители не предприняли мер для предотвращения банкротства кредитного учреждения. В связи с этим АСВ и подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. Он добавил, что размер ответственности подлежит уточнению, так как заявление подано 12 октября 2018 года. "Возможно, были погашения", - сказал тогда представитель АСВ.

Между тем Останкинский суд Москвы 18 марта 2019 года признал экс-руководителей Нота-банка братьев Ерохиных, а также их сообщницу гадалку Нонну Михай виновными в хищении нескольких миллиардов рублей. "Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и назначил Дмитрию Ерохину 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, Вадиму Ерохину - 6 лет, Нонне Михай - 3 года и 6 месяцев лишения свободы", - сообщили тогда "Интерфаксу" в суде.

Как было установлено судом, бывшие руководители Нота-банка и их сообщница обманом похитили денежные средства кредитной организации и ПАО "Мостотрест" на общую сумму более 2 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в июле 2019 года арестовал имущество Вадима Ерохина на 60 млн рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нота-банка 24 ноября 2015 года.

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года признал Нота-банк несостоятельным (банкротом), открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим ГК "АСВ".

Нота-банк по итогам третьего квартала 2015 года занимал 78-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".