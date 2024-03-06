Путин предложил обдумать разделение грузовых и пассажирских ж/д перевозок на юг

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил проработать вопрос разделения грузового и пассажирского ж/д сообщения в южном направлении России. Эта тема обсуждалась на совещании о развитии Юга России и Приазовья.

Говоря о транспортной инфраструктуре, президент отметил наличие узких мест на южном направлении.

"Прежде всего, говорю о железной дороге. Эти узкие места сейчас тоже должны быть в поле нашего зрения. Железная дорога выполняет основную нагрузку по перевозке грузов. Железная дорога работает с повышенной нагрузкой, в том числе растет спрос бизнеса на перевозки в южные порты", - сказал он.

"Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железных дорог в сторону Азовского и Черного морей, в том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении", - сказал Путин и напомнил о необходимости сокращения времени в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья до 16 часов.

При полной загрузки железнодорожной инфраструктуры к портам Азово-Черноморского бассейна необходимо переключать часть грузопотока на водный транспорт, сказал на это Минэкономразвития Максим Решетников.

Портовые мощности бассейна загружены на две трети, имеют потенциал для роста и увеличения объемов перевалки, при этом основная подводящая к портам ж/д инфраструктура, которая обеспечивает около трети грузооборота портов, задействована полностью, сказал он.

"Есть еще потенциал дополнительной поставки грузов речным транспортом. Мы считаем, что порядка 13 млн тонн может дополнительно быть привезено в регион именно по реке. Учитывая всю логистику, чтобы этот речной потенциал реализовывать, нужна сбалансированная тарифная политика, координация ж/д и водных тарифов", - сказал министр.

"Также запланирован комплекс мероприятий Минтранса на гидротехнических сооружениях Волго-Донского канала и Волго-Камского бассейна. А также требуется построить около 100 грузовых судов, чтобы привезти все эти грузы", - добавил он.

Кроме того, использование рек позволит нарастить партнерство с прикаспийскими странами, отметил он.

По словам Решетникова, прогнозируется, что к 2030 году портовые мощности в бассейне вырастут до 360 млн тонн, прежде всего за счет портов Новороссийск и Тамань. При этом инвесторы заявляют о планах дополнительно увеличить мощности еще на 40 млн тонн к 2030 году. В рамках рассмотрения проекта инвестпрограммы, РЖД до 2030 года предлагает нарастить пропускные мощности к южным портам до 152 млн тонн.