Ракетную опасность объявили в Воронежской и Белгородской областях

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ракетная опасность объявлена еще в двух регионах РФ в ночь на четверг.

"Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы", - написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

МЧС РФ по Белгородской области также распространило сообщение о ракетной опасности в регионе.

"Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее ракетную опасность объявили в Курской области.