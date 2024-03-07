Более 40% россиян считают равными возможности мужчин и женщин в карьерном росте

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мужчины и женщины в России, по мнению 42% россиян, имеют равные возможности добиться продвижения по службе. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на официальном сайте социологического центра.

Чаще всех такого мнения придерживаются респонденты 35-44 лет (52%), реже других - респонденты в возрасте от 60 лет (36%).

При этом 47% россиян полагают, что мужчинам проще продвигаться по карьерной лестнице. Среди опрошенных 18-24 лет так считают более половины (54%).

В предпочтительных шансах женщин уверены 6% россиян, среди респондентов 45-59 лет так считает каждый одиннадцатый (9%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 5% участников опроса затрудняются что-либо сказать по этому поводу.

Отвечая на вопрос, что для большинства современных женщин важнее, более половины (53%) россиян сказали, что семья и работа важны в равной мере. В частности, этого мнения придерживаются 43% мужчин и 61% женщин.

По мнению 26% опрошенных, в приоритете для женщин семья, 14% выразили мнение, что работа для них важнее. Как считают 3% участников опроса, для женщин важны не семья и работа, а что-то другое, 4% не смогли ответить.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 24 февраля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.