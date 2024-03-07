Минобороны РФ сообщило, что армия заняла более выгодные рубежи на трех направлениях

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки заняли более выгодные рубежи на донецком, авдеевском и херсонском направлениях, улучшили положение на купянском и южнодонецком.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 33-й механизированных,79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, потери армии Украины за сутки на данном направлении составили до 200 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20, также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой народной республики. Отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка, а также семь контратак в районах населенных пунктов Петровское, Бердычи, Орловка, Тоненькое и Первомайское Донецкой народной республики", - сказали в Министерстве обороны.

Там заявили, что ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое Запорожской области и Новотягинка Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, потери противника составили до 30 военнослужащих, два танка, два автомобиля, артиллерийская система М777, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-В", также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 25-йвоздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны РФ, потери украинских сил за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. В районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 160 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

Российские военные за сутки сбили 123 украинских дрона в ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, шесть снарядов системы залпового огня HIMARS, а также авиационную бомбу AASM Hammer, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады, живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах", - сказали в Минобороны РФ.