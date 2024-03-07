Спутник дистанционного зондирования Земли запустят с Байконура в марте

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Запуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №4 запланирован на март с космодрома Байконур, сообщили в четверг в "Роскосмосе".

"На Байконуре началась подготовка к заправке "Ресурса-П" №4. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" №4 - в марте", - говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.