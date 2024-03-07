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Курс по истории религий станет частью всех направлений подготовки в вузах с сентября

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Модуль по "Истории религий России" будет включен во все направления подготовок в вузах РФ с сентября 2024 года, сообщил советник департамента Управления президента РФ по внутренней политике Павел Костылев.

"С сентября этого года "История религий России" станет непременным элементом образовательной деятельности всех российских вузов", - привели на сайте Минобрнауки РФ слова Костылева в четверг.

По его словам, в форме учебного курса "История религий России" будет представлена на ряде социогуманитарных направлений подготовки, таких как история, философия, теология и религиоведение.

"Но и в виде отдельного модуля, конечно, должна интегрироваться в образовательные программы всех направлений подготовки", - отметил он.

Курс "История религии России" разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Типовая программа разработана профильными специалистами МГУ имени Ломоносова и Российского государственного социального университета и утверждена Минобрнауки в октябре прошлого года. На сегодняшний день проходит апробация нового учебного курса в 28 вузах России, напомнили в ведомстве.

По словам замглавы Минобрнауки Константина Могилевского, "История религий России" нацелена на адекватные и актуальные знания о религиозных традициях России в контексте "формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности".

Павел Костылев
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