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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Балтфлот сообщил об учениях с условными пусками ракет комплексов "Искандер-М"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Балтийский флот РФ провел в Калининградской области тренировку с электронными пусками ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Расчеты выполнили нормативы по перегрузке ракет на самоходные пусковые установки с дальнейшим совершением скрытного марша на стартовые позиции, откуда были произведены групповые учебные (электронные) пуски", - говорится в сообщении.

По данным флота, в тренировке были задействованы самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины ОТРК "Искандер-М".

По официальным данным, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Балтийский флот Калининградская область Искандер-М
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