Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Еще один беспилотник сбит над Белгородской областью

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные вечером в субботу сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, атака была пресечена около 18:10 мск.

Ранее в субботу в министерстве сообщали об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника над территорией Белгородской области. По данным ведомства, атака была пресечена около 14:15 мск.

Белгородская область Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские военные сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

Восемь белгородских муниципалитетов подверглись атакам ВСУ за сутки

В России появится еще три особые экономические зоны

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 47 дронов в четырех регионах РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов на Таганрог

Что произошло за день: пятница, 8 марта

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на село в Белгородской области

Над Белгородской областью сбиты еще два украинских дрона

Военные уничтожили три дрона ВСУ над Белгородской областью и один над Курской

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });