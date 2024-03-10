Российские военные сбили два дрона ВСУ над Новгородской областью

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Новгородской областью, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, попытка атаки была пресечена около 15:30 по Москве.

Ранее в воскресенье о сбитом БПЛА над Новгородской областью сообщил глава региона Андрей Никитин.