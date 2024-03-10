Два человека пострадали в результате пожара в ангаре под Петербургом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крупный пожар тушат в Ломоносовском районе Ленинградской области в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в ГКУ "Леноблпожспас".

По данным собеседника агентства, на Волхонском шоссе горит ангар на площади 1 тыс. кв. метров.

Пресс-служба МЧС России со своей стороны уточняет, что тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой внутри склада.

В ведомстве добавили, что пострадали два человека. Они госпитализированы.

К тушению привлечены 75 человек и 21 единица техники.