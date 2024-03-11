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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного запланирован на апрель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" планируется осуществить с космодрома Восточный в апреле, завершается работа на стартовом комплексе для данного семейства ракет, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы завершаем работу над стартовым комплексом "Ангара-А5М" на Восточном, надеемся, что в первой декаде апреля осуществим первый запуск. Это очень важное для страны событие, будет укреплена космическая наземная инфраструктура", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вы знаете, что старт у нас уже один есть в Плесецке, а это как дублирующий старт, поэтому для нас это очень важно", - сказал Борисов.

12 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что на стартовом комплексе для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный начался второй этап комплексных испытаний, которые продлятся более месяца.

9 января в госкорпорации сообщили, что первая летная ракета-носитель "Ангара-А5" доставлена на космодром Восточный для проведения летно-конструкторских испытаний.

11 декабря 2023 года на космодроме успешно завершились комплексные испытания электрозаправочного макета "Ангара-НЖ".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Роскосмос космодром Восточный Ангара-А5
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