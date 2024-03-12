Российские военные заявили о контроле над поселком Невельское в ДНР

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Войска РФ взяли под контроль поселок Невельское в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское (ДНР) и заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказали в Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) и Белогоровка Луганской народной республики нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 71-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Керамик и Бердычи Донецкой народной республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 3-й и 78-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Новобахмутовка, Орловка и Тоненькое Донецкой народной республики", - сообщили в министерстве обороны РФ.

Там заявили, что украинская армия на данном направлении за сутки потеряла более 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" в результате слаженных действий нанесли поражение формированиям 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области", - сказали военные.

По их данным, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное Донецкой народной республики (ДНР). Отражена атака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что потери украинских сил за сутки на данном направлении составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь пикапов и самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийские системы М777, два орудия Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

Российские военные в течение суток уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ. По данным ведомства, сбито 146 украинских беспилотников в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, "Град" и Vampire, а также тактическая ракета "Точка-У", - сказали в министерстве.