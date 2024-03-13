Слуцкий допустил, что налоги для граждан с высоким доходом зафиксируют в этом году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий считает, что изменения в налоговом законодательстве РФ будут введены уже в текущем году.

"Новая налоговая ставка может быть формально зафиксирована уже в этом году", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса"

Он отметил, что ожидаемые налоговые изменения должны рассчитываться исходя из суммы реального дохода гражданина.

"Исходя из этого те, кто имеют высокий доход, должны через более высокие налоги вкладываться в развитие страны", - сказал Слуцкий.

По его мнению, любые изменения налоговой политики должны основываться на диалоге, в частности, с крупным бизнесом. "Я думаю, в ходе такого диалога может быть определена та согласованная цифра ставки, которая будет справедливой", - добавил кандидат в президенты.