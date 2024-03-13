Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Слуцкий допустил, что налоги для граждан с высоким доходом зафиксируют в этом году

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЛДПР, кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий считает, что изменения в налоговом законодательстве РФ будут введены уже в текущем году.

"Новая налоговая ставка может быть формально зафиксирована уже в этом году", - сказал Слуцкий на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса"

Он отметил, что ожидаемые налоговые изменения должны рассчитываться исходя из суммы реального дохода гражданина.

"Исходя из этого те, кто имеют высокий доход, должны через более высокие налоги вкладываться в развитие страны", - сказал Слуцкий.

По его мнению, любые изменения налоговой политики должны основываться на диалоге, в частности, с крупным бизнесом. "Я думаю, в ходе такого диалога может быть определена та согласованная цифра ставки, которая будет справедливой", - добавил кандидат в президенты.

Леонид Слуцкий ЛДПР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил увеличить в 100 раз план по поступлениям в бюджет-24 от приватизации

В результате атаки на Рязанский нефтезавод пострадали двое

Суд отказал Минпромторгу РФ в иске на 11,3 млрд руб. к ОДК

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о нейтрализации 58 украинских дронов над шестью регионами РФ

Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА

Более 30 БПЛА сбиты над Воронежской областью

Два белгородских села остались без света после уничтожения беспилотника

Силами ПВО над Воронежем уничтожен беспилотник

Гладков завил, что один человек погиб и десять ранены после обстрелов области

Что произошло за день: вторник, 12 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });