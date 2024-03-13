Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Апелляция оставила в силе изъятие в пользу государства акций "Конти-Рус"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Курский областной суд оставил в силе решение Ленинского райсуда Курска о взыскании в доход государства акций АО "Конти-Рус", сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляционном порядке.

"13 марта 2024 года Курский областной суд жалобы оставил без удовлетворения, решение - без изменения", - говорится в сообщении.

2 ноября Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства акций АО "Конти-Рус". Суд также обратил в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "КЦ "Мерлетто".

Группа "Конти" была основана в 1997 году. Она владеет несколькими предприятиями на Украине и двумя фабриками в Курске. Ключевые бренды компании - Bonjour, Аmour, Do!, "Супер-Контик", "Золотая лилия", Esfero, "Тими", "Джек", "Живинка", Merletto, Shokotel, Konti Life.

С мая 2022 года управляющей организацией "Конти-Рус" выступало курское ООО "Промт", единственным владельцем которого является член совета директоров "Конти-Рус" Александр Сиделин.

Актуальных акционеров "Конти-Рус" не раскрывает. В отчетности за 2022 год компания в числе лиц, имеющих право распоряжаться от 20% до 25% ее акций, указывало Beaufon Investments Limited и Epiate Limited.

Курск Генпрокуратура Украина Конти-Рус Merletto Александр Сиделин Ленинский районный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Захарова заявила, что вывод пограничников РФ из "Звартноца" не отвечает интересам безопасности Армении

Захарова заявила, что вывод пограничников РФ из "Звартноца" не отвечает интересам безопасности Армении

Госдума приняла закон о защите прав соседей при сдаче жилья в аренду

Госдума приняла закон о защите прав соседей при сдаче жилья в аренду

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя на складах РФ продлили на два года

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя на складах РФ продлили на два года

Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после падения дронов

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Арменией ее участие в ОДКБ

Минфин предложил увеличить в 100 раз план по поступлениям в бюджет-24 от приватизации

В результате атаки на Рязанский нефтезавод пострадали двое

Суд отказал Минпромторгу РФ в иске на 11,3 млрд руб. к ОДК

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });