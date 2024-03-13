Апелляция оставила в силе изъятие в пользу государства акций "Конти-Рус"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Курский областной суд оставил в силе решение Ленинского райсуда Курска о взыскании в доход государства акций АО "Конти-Рус", сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляционном порядке.

"13 марта 2024 года Курский областной суд жалобы оставил без удовлетворения, решение - без изменения", - говорится в сообщении.

2 ноября Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства акций АО "Конти-Рус". Суд также обратил в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "Кэндимакс", ООО "Мерлетто Капитал" и ООО "КЦ "Мерлетто".

Группа "Конти" была основана в 1997 году. Она владеет несколькими предприятиями на Украине и двумя фабриками в Курске. Ключевые бренды компании - Bonjour, Аmour, Do!, "Супер-Контик", "Золотая лилия", Esfero, "Тими", "Джек", "Живинка", Merletto, Shokotel, Konti Life.

С мая 2022 года управляющей организацией "Конти-Рус" выступало курское ООО "Промт", единственным владельцем которого является член совета директоров "Конти-Рус" Александр Сиделин.

Актуальных акционеров "Конти-Рус" не раскрывает. В отчетности за 2022 год компания в числе лиц, имеющих право распоряжаться от 20% до 25% ее акций, указывало Beaufon Investments Limited и Epiate Limited.