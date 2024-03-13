Правительство задумалось о сертификации ИИ-решений для поддержки внедряющих их компаний

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность внедрения системы сертификации технологий искусственного интеллекта (ИИ) и предоставлять господдержку компаниям, внедряющим сертифицированные решения. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе "Дня ИИ", проходящего на выставке-форуме "Россия".

По его словам, речь прежде всего о стимулировании внедрения технологий ИИ в небольших отраслях, где их проникновение пока недостаточно.

"(Это - ИФ) небольшие отрасли (деревообработка, металлообработка и т.д.), где есть решения, но эти решения надо в каких-то случаях доводить до ума, внедрять в соседние где-то сферы, на чуть другие предприятия, а с другой стороны – их надо тиражировать", - пояснил министр.

Для этого, по словам Решетникова, в рамках готовящегося нацпроекта "Экономика данных" предполагается внедрение новых инструментов поддержки. "То есть мы будем дальше продолжать субсидировать разработчиков, но наш основной, конечно, метод будет – это помогать заказчикам внедрять эти технологии, то есть доводя их до ума", - сказал глава Минэкономразвития.

По его словам, планируется "увязать" предоставление государственной поддержки с внедрением искусственного интеллекта, чтобы помогать "компаниям, которые работают над своей эффективностью". "Поэтому идея увязать это с использованием решений, где есть внутри искусственный интеллект", - отметил Решетиков.

"Но для этого нам нужно понимать: а что там за искусственный интеллект? Насколько он зрелый, насколько он построен на открытых либо open-source источниках, либо наших фреймворках и так далее? Вот для этого нам потребуется какая-то система, скажем так, мягкой сертификации (решений с использованием искусственного интеллекта - ИФ). Мы с Максутом Игоревичем (главой Минцифры РФ Шадаевым - ИФ) это обсуждали. И это, наверно, задача, которая перед нами на ближайшее время стоит – то, что нам придется обсуждать", - добавил министр.

По его словам, в конечном итоге все ИИ-решения должны попасть в реестр Минцифры, который будет представлять собой "некую витрину решений". "Мы дальше будем предъявлять требования к нашим компаниям использовать инструменты из этого реестра. То есть мы попытаемся административно расширить рынок сбыта и предъявить на них спрос", - сказал министр, отвечая на вопросы участников отрасли.