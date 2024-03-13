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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Двадцатый за среду украинский дрон сбит над Белгородской областью

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ранее в течение ночи и дня среды над Белгородской областью было уничтожено 19 украинских дронов.

В Минобороны сообщили, что очередная попытка атаки была предпринята около 18:30.

Белгородская область
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